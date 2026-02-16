Berlinale'de Alman gazeteci Tilo Jung'un Filistin odaklı soruları sanat dünyasında yankı uyandırdı. Jung, festival kapsamındaki basın toplantıları ve söyleşilerde ünlü isimlere yönelttiği soruların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Gazeteci, uluslararası etkinliklerin Filistin meselesine yaklaşımını ve sanatçıların siyasi krizlerdeki rolünü mercek altına aldı. Jüri üyelerine Almanya'nın İsrail'e desteği ile Gazze'deki saldırıları da sordu.

İlk tepki Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska'dan geldi. Soruyu "biraz adil olmadığını" belirterek savundu. İzleyicileri düşündürmeyi amaçladıklarını, ancak kimsenin belirli bir tarafı desteklemekten sorumlu tutulamayacağını ifade etti. "Senegal'i ve diğer savaşları da konuşabiliriz. Siz en büyüğünü işaret ettiniz ama başka pek çok savaşta da soykırım işleniyor ve bunları konuşmuyoruz." dedi.

Alman yönetmen Wim Wenders ise sanatçıların doğrudan siyasete karışmaması gerektiğini vurguladı. "Bilerek siyasi filmler yaptığımızda siyasetin alanına gireriz. Oysa biz siyasetin karşı ağırlığıyız. Politikacıların değil, insanların işini yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Jung, ABD'li oyuncu Neil Patrick Harris'e sanatın politik boyutunu ve filmlerin yükselen faşizme karşı rolünü sordu. Harris "apolitik" duruşu tercih ettiğini, bunun daha etkileyici, heyecanlı ve keyifli olduğunu savundu.

Oyuncu, soruya net yanıt vermek yerine konuyu başka yönlere çekti. Bu tavır dikkat çekti.

Jung, Filistin sorularının ardından gelen oturumlarda gazetecilere yalnızca iki soru hakkı tanındığını, sonrasında moderatörün kendi sorularını sorduğunu belirtti. Bu kısıtlamayı eleştirerek basın özgürlüğü talebinde bulundu.