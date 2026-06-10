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Kaynak: AA

Messe Berlin tarafından Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki (BER) fuar alanında iki yılda bir organize edilen ILA Berlin, kapılarını dünya havacılık sektörüne açtı. Fuarın resmî açılış turu; Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brandenburg Eyalet Başbakanı Dr. Dietmar Woidke ve Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner'in katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DEN TUSAŞ VE COŞKUNÖZ HAVACILIK KATILIYOR

Küresel jeopolitik değişimlerin gölgesinde düzenlenen ve bu yıl 37 ülkeden yaklaşık 750 firmanın yer aldığı organizasyona Türkiye'den de önemli katılım sağlandı. Türk havacılık ve uzay sanayisinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Coşkunöz Havacılık, fuarda Türk savunma ve havacılık teknolojilerini temsil ediyor.

Toplamda 60 ülkeden sektör temsilcilerini, politikacıları, askeri yetkilileri ve bilim insanlarını bir araya getiren ILA Berlin; havacılık, uzay ve savunma teknolojileri olmak üzere üç ana başlığa odaklanıyor. Fuar aynı zamanda, milyarlarca avroluk Fransa-Almanya ortak savaş uçağı projesinin (FCAS) resmî olarak iptal edilmesinin ardından, Avrupa savunma işbirliğinin geleceğinin ele alındığı kritik bir siyasi forum niteliği taşıyor.

100'E YAKIN HAVA ARACI VE İLK KEZ SERGİLENEN TEKNOLOJİLER

Fuar kapsamında yaklaşık 100 sivil ve askeri hava aracı hem statik olarak sergileniyor hem de uçuş gösterilerinde boy gösteriyor. Öne çıkan detaylar şu şekilde:

German Heron TP: Alman Ordusu tarafından işletilen insansız hava aracı, fuarda ilk kez uçuş gösterisi yaparak yüksek çözünürlüklü görüntüleri fuar alanındaki dev ekranlara canlı aktarıyor.

AW249: Leonardo’nun yeni nesil savaş helikopteri fuarda ilk kez vitrine çıkıyor.

Dev Gövdeliler: Dünyanın en büyük yolcu uçağı Emirates Airbus A380, Airbus'ın dev kargo uçağı Beluga, Boeing P-8A Poseidon deniz karakol uçağı ve Lufthansa'nın 100. yılına özel logolu Airbus A320neo modeli statik alanda sergileniyor.

İNSANSIZ SİSTEMLER VE KARİYER ODAK NOKTASI

Bu yılın ana gündem maddelerinden birini oluşturan insansız hava araçları (İHA) için ilk kez "Drone Pavilion" ve "özel uçuş kafesi" kuruldu. Sivil ve askeri insansız araçlar burada canlı performanslar sergiliyor.

Girişimcilik ve istihdama da alan açan fuarda, genç teknoloji şirketlerini yatırımcılarla buluşturan "Startup Hub"ın yanı sıra, mühendislik ve yazılım alanındaki genç yetenekleri sektörle buluşturacak "Talent Hub" platformu cuma günü açılacak. Ayrıca bu yıl ilk defa geleceğin pilot adaylarına yönelik özel bir program da fuar takviminde yer alıyor.

Fuar, 12 Haziran'a kadar yalnızca ticari ziyaretçileri ağırlayacak, 13-14 Haziran tarihlerinde ise biletli genel ziyaretçilerin erişimine açık olacak.