Sezon başında Eyüpspor’dan Lille cephesine transfer olan 25 yaşındaki Berke Özer, yaptığı kurtarışlar ve arka arkaya kurtardığı penaltılarla dikkatleri çekmeyi başardı.

MILAN’IN ANA HEDEFİ

İtalyan ekiplerinden Milan, 25 yaşındaki file bekçisine talip oldu. Milan cephesinde kaleci Mike Maignan’ın belirsizliği sürerken Berke Özer kaleye en büyük aday.

ARALIK AYININ EN İYİ OYUNCUSU

Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke" paylaşımını yaptı. Berke Özer, aralık ayında sergilediği başarılı performansla ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.