Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ligue 1'de bu hafta Brest ile karşı karşıya gelen Lille, kadroya alınmayan Berke Özer hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar Lille teknik direktörü Davide Ancelotti'den geldi. 26 yaşındaki teknik direktör, Berke'nin Arsenal maçında darbe aldığını ve sonraki maça hazır olabileceğini medya mensuplarına açıkladı.

ANTRENMANA DEVAM EDEMEDİ

Lille'in sayfasına açıklama yapan Ancelotti, "Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı." dedi. Berke'nin Brest maçı öncesi antrenmana çıkmayı denediği, ancak ağrılardan dolayı devam edemediği öğrenildi.

"SANIRIM SONRAKİ MAÇA HAZIR OLACAK"

İtalyan teknik adam "Sanırım, sonraki maça hazır olacak" ifadelerini kullandı. Lille 21 Ekim Çarşamba günü, temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Liginde kozlarını paylaşacak.