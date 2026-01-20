Pop şarkıcısı Berkay, “Evdeyiz Dede” Türkiye turnesinin açılışını Maslak UNIQ İstanbul'da iki konserle yaptı. Kapalı gişe geçen etkinliklerde sanatçı, hayran kitlesine minnettarlığını dile getirdi.

Sahne sırasında Megastar Tarkan'ın aynı akşam başka bir mekânda konser verdiğini anımsatan Berkay, esprili bir şekilde şöyle konuştu: “Trafiğe, hayat pahalılığına rağmen geldiniz. Tarkan’ı değil, beni seçtiniz”

Turne programı kapsamında Berkay, önümüzdeki günlerde şu şehirlerde müzikseverlerle buluşacak: 25 Ocak İzmir, 30 Ocak Eskişehir, 31 Ocak Kayseri, 1 Şubat Ankara, 6 Şubat Antalya, 7 Şubat Bursa ve 8 Şubat Gaziantep.