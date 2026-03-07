"Ele İnat", "İki Hece" ve "Gel Gel" gibi hitleriyle milyonların sevgilisi olan Berkay, bu kez genişleyen ailesiyle konuşuluyor. 2016’da hayatlarını birleştiren stil danışmanı Özlem Ada Şahin ve ünlü şarkıcı, magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.

Mutluluklarını her fırsatta paylaşan çift, ailelerine katılacak yeni üyenin haberini coşkuyla verdi. Berkay, müjdeli haberi sosyal medya üzerinden paylaştığı özel bir video ile duyurdu.



"CUMA GÜNÜ HAYIRLI BİR HABER VERMEK İSTEDİK"

Eşi ve çocuklarıyla kamera karşısına geçen sanatçı, "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" diyerek heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşım, sanat dünyasından dostları ve hayranları tarafından tebriklerle karşılandı.

10 YILLIK BİRLİKTELİK

Berkay ve Özlem Ada Şahin, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Çiftin iki kızları bulunuyor; Arya 2017, Zeynep Mira 2019 yılında dünyaya geldi. Şimdi ise üçüncü bebeklerini bekliyorlar.