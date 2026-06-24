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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile mutlu bir evlilik sürdüren Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi veren Berkay, yeniden baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı. Üçüncü çocuklarının da kız olacağını belirten Özlem Ada Şahin ise belirginleşen karnıyla yeni bir fotoğraf paylaştı.

Gerek başarılı sahne performansları gerekse hit şarkılarıyla adından söz ettiren Berkay Şahin, özel yaşantısıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Yıllar önce hayatını Özlem Ada Şahin ile birleştiren başarılı sanatçı, ailelerinin büyüyeceğini duyurdu. Kız bebek beklediklerini açıklayan Özlem Ada Şahin'den de hamilelik sürecine dair yeni bir kare geldi. 2016 yılında dünyaevine giren Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin, bu evlilikten Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları bulunuyor.

Aylar önce ailesiyle birlikte çıktığı yurt dışı tatilinden hayranlarına seslenen Berkay Şahin, üçüncü kez baba olacağını müjdeledi. Eşi ve çocuklarının da yer aldığı bir video paylaşan ünlü şarkıcı, "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" notunu düştü. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma, çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı geldi.

55 MİLYON TL'LİK HEDİYE

Yeniden kız babası olma heyecanı yaşayan Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile eşine yaptığı jestle çok konuşulmuştu. İddialara göre ünlü şarkıcı, eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Zekeriyaköy'den 55 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldı. Çift, tadilat işlemlerini tamamladıkları bu yeni evlerine yakın zamanda taşındı.

AYNADA POZ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özlem Ada Şahin, bu özel süreci takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak alışveriş yaparken ayna karşısında karnı burnunda bir pozunu paylaşan Şahin, fotoğrafın altına şu dikkat çekici notu ekledi:

"Benim için bütün elbiseler hamile elbisesidir."