Galatasaray'da Berkan Kutlu için ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon yeterli süre bulamayan deneyimli orta saha oyuncusuna hem Türkiye hem de İspanya’dan ilgi giderek artıyor.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Berkan’ın sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığını belirtiyor.

Süper Lig’den Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Kocaelispor ile birlikte La Liga'dan Getafe ve Espanyol olmak üzere toplam 7 kulüp oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Gözler Galatasaray yönetimi ve teknik heyetinin vereceği karara çevrilirken sarı-kırmızılı kulüpten onay çıkması halinde Berkan Kutlu’nun, kendisini transfer etmek isteyen kulüplerle resmi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

2021-22 sezonunda Galatasaray kadrosuna katılan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla zaman zaman önemli görevler üstlense de beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Galatasaray kariyerinde toplam 159 resmi maça çıkan milli oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ile 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşayan Berkan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için yönetimin vereceği kararı bekliyor.