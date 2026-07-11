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Kaynak: İHA

Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde gözden kaybolan küçükbaş veya büyükbaş hayvanlarını bulabilmek amacıyla Berit Dağı Kuzdere Obası mevkisine doğru yola çıkan bir kadın, dağlık arazide yönünü kaybetti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eşini cep telefonuyla arayan kadın, kaybolan hayvanlarına ulaştığını ancak bulunduğu bölgeden geri dönemediğini iletti. Durumun bildirilmesi üzerine aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın hemen ardından AFAD koordinatörlüğünde, bölgeye hızla jandarma ve UMKE unsurları sevk edildi.

Çetin arazi şartlarında başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde insansız hava araçlarından (drone) da yararlanıldı. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışmaları neticesinde mahsur kalan kadının tam konumu kısa sürede belirlendi. Operasyonla ulaşılan kadının yapılan ilk sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu tespit edildi. Kurtarılan kadın, ekiplerin eşliğinde hayvanlarıyla birlikte güvenli bir şekilde ikametine ulaştırıldı.