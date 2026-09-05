Berhan Şimşek'in birlikte olduğu kadına şiddet uyguladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Ortaya çıkan görüntülerin 2025 yılının haziran ayına ait olduğunu belirten Özlem Şanver, gazeteci Enver Aysever’in sorularını yanıtladı.
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Şanver ilk kez konuştu: Şiddet kronik
CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden, darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa eden Berhan Şimşek’in 9,5 yıllık partneri Özlem Şanver, yaşadığı şiddet sürecini anlattı.Kaynak: Diğer
Şimşek’in geçmişte yaptığı “Parmağıma bile değdirmedim” şeklindeki savunmaya karşı çıkan Şanver, 2021 yılında da şiddete maruz kaldığını ve darp raporu alarak şikâyetçi olduğunu ifade etti.
İlişkiyi sonlandırmak ve şiddet ortamından uzaklaşmak amacıyla Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir ev tuttuğunu anlatan Şanver, Şimşek’in kendisinin ardından geldiğini söyledi.
Şanver, o dönemde yaşananları, “Düzelecek, edecek, özür dilerim dedi. Tekrar bir yere geldik. Ama öyle zannediyorsunuz maalesef” sözleriyle anlattı.
"NİYE AYRILMADIN' SORUSUNA TEPKİ
Şanver, hakkında verilen mahkeme kararı doğrultusunda şu anda Balıkesir’de bulunduğunu belirtti.
Çevresinden ve kamuoyundan gelen “Neden ayrılmadın?” yönündeki eleştirilerin ise kendisini ayrıca yaraladığını söyledi.
Şanver, bu tür değerlendirmelerin dışarıdan yapılmasının doğru olmadığını belirterek şöyle konuştu:
“Niye ayrılmadım? E ayrılmadım, dayak mı yiyeyim yani? Ayrılmadım, şiddete mi uğrayayım? Biz öyle bir yerden bakamayız.”
"ARAMIZDA SEVGİ BAĞI OLDUĞUNU ZANNEDİYORDUM"
Berhan Şimşek ile 9,5 yıllık bir birliktelik yaşadığını belirten Şanver, bazı siyasetçilerin kendisini Şimşek’in eşi olarak bildiğini söyledi.
İlişkisini uzun yıllar kamuoyunun gözünden uzak tuttuğunu anlatan Şanver, aralarında sevgi bağı bulunduğunu düşündüğünü ancak zamanla bu konuda yanıldığını dile getirdi.
Şanver, “Öyle zannediyordum ama maalesef öyle olmuş olsaydı bugün benim hiçbir yerde onunla ilgili paylaştığım bir fotoğrafım yok bu 9,5 yıl içerisinde” ifadelerini kullandı.