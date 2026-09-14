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Berhan Şimşek’in 9,5 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver, Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı.

Görüntülere yansıyan olayın öncesinde Şimşek’in şoförü nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Şanver, yaşananlarla ilgili “Utanç” kelimesinin bile yaşadıklarını anlatmaya yetmeyeceğini ifade etti. Şanver, olay sırasında üzerine gelinmesi üzerine boş bir plastik saklama kabı fırlattığını, cismin Şimşek’e isabet etmediğini belirtti.

“Çok kızgın ve üzgündüm. Üzerime gelince plastik bir saklama kabı fırlattım. İstemezdim ama beni mecbur bıraktı, hakaret ve küfür vardı o esnada ve hepsi burada anlatamayacağım kadar onur ve gurur kırıcıydı.” diyen Şanver, “Bu benim gördüğüm şiddetin gerekçesi olabilir mi sizce?” ifadelerini kullandı.

“GÖRMEDİĞİNİZ KISIM ÇOK DAHA KORKUNÇTU”

Şanver, dış güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından evin içinde de şiddetin sürdüğünü öne sürdü. Şanver, “Ben plastik saklama kabını fırlatıyorum. Ona isabet etmiyor ama o gelip bana sertçe vuruyor kaval kemiğe geliyor. Çok canım yandı ve o acıyla bağırdım. Beni içeri soktu.” dedi.

Evde yaşandığını iddia ettiği olayları da anlatan Şanver, “Görmediğiniz kısım çok daha korkunçtu ve iç acıtıcıydı. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyor, televizyonu kırıyor, içilmiş kahveyi duvara fırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDETİN DOZU GİDEREK ARTTI” İDDİASI

Yaklaşık 9,5 yıllık ilişkisi boyunca 2021 yılında da şiddete uğradığını öne süren Şanver, bu olaya ilişkin darp raporu ve şikayeti bulunduğunu söyledi. Şanver, “Zaten iki ay önce olay gündeme geldiğinde Bakanlık da beni aradı ve konunun takipçisi olduklarını söyledi. Son 2-3 yıldır ise şiddetin dozu giderek arttı.” dedi.

İlişkiyi neden sürdürdüğünü de anlatan Şanver, uzun yıllar boyunca Şimşek’in değişeceğine inandığını belirterek, “Ben sevmesem 9,5 yıl onunla bu kadar uzun süreli bir beraberlik yaşamazdım.” ifadelerini kullandı.

“NEDEN AŞIK OLDUĞUM ADAMA KUMPAS KURAYIM?”

Şanver, kendisine yöneltilen “kumpas” suçlamalarını reddetti. Evdeki güvenlik kamerasının yaklaşık dokuz yıldır bulunduğunu belirten Şanver, görüntüleri Şimşek’i itibarsızlaştırmak amacıyla biriktirmediğini söyledi.

“Asla! Ama bu adamın ne olduğunu herkes bilsin istedim. Susa susa bugünlere geldik.” diyen Şanver, “Ben neden sevdiğim, âşık olduğum adama böyle bir şey yapayım?” ifadelerini kullandı.

“DESTEK GÖRMEM İÇİN AĞZIMIN BURNUMUN KIRILMASI GEREKİYORMUŞ”

Şanver, yardım istediği süreçte CHP’nin kadın yöneticilerinden beklediği desteği göremediğini de ileri sürdü. “Kadı​n başlatmış, kadın saldırmış, kadın tahrik etmiş” denilerek üzerine gelindiğini savunan Şanver, İstanbul Kadın Kolları Başkanı tarafından da bu şekilde bir linçle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Şanver, kendisine yönelik yaklaşımı şu sözlerle eleştirdi:

“Sonuçta ‘Ağzınızı burnunuzu kırmamış’ gibi bir yaklaşımları oldu. Demek ki destek görmem için ağzımın burnumun kırılması gerekiyormuş!”

“BİLİYOR MUSUN MÜŞTERİM ARTTI” İDDİASI

Şanver, görüntülerin ilk kez basına yansımasının ardından Şimşek’in kendisini aradığını ve dikkat çeken bir ifade kullandığını iddia etti.

Geçmişte Şimşek’le birlikte olan bazı kadınların da kendisini aradığını ve “İçimiz rahatladı” dediğini aktaran Şanver, Şimşek’in kendisine, “Biliyor musun müşterim arttı, kadınlar şiddetten hoşlanıyormuş” dediğini öne sürdü.

EKONOMİK ŞİDDET İDDİASI

Şanver, ilişki sırasında çalışmasının engellendiğini ve ekonomik açıdan Şimşek’e bağımlı hale getirildiğini de ileri sürdü. “Beni resmen parasızlığa mahkum etti.” diyen Şanver, kıskançlık nedeniyle çalışmasının istenmediğini ve ayda 20 bin TL ile geçinmesinin beklendiğini öne sürdü.

Şanver, ilişkiyi maddi nedenlerle sürdürdüğü yönündeki iddiaları ise reddederek, 9,5 yıllık süreçte herhangi bir mülkiyet sahibi olmadığını ve böyle bir talepte bulunmadığını söyledi.

“HİÇBİR KADIN KORKMASIN”

Şimşek’in CHP yönetimindeki görevlerinden istifa etmesine üzülmediğini belirten Şanver, şiddete maruz kalan kadınlara ekonomik özgürlük çağrısında bulundu. Şanver, “Böyle bir durumda hiçbir kadın korkmasın. Bir erkeğin boyunduruğu altında kalmasın. Her kadının ekonomik özgürlüğü olmalı, çalışmalı.” dedi.