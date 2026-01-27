Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti

Son olarak Kanal D’de yayınlanan Annem Ankara dizisiyle ekranlara gelen Bergüzar Korel, bu kez sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde. Yaklaşık 20 kilo veren ünlü oyuncunun son hali büyük ilgi gördü.

Hande Karacan
Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 1

Annem Ankara dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bu kez sosyal medyadaki paylaşımlarıyla olay oldu.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 2

Düzenli spor ve beslenme programıyla yaklaşık 20 kilo veren ünlü oyuncunun son hali büyük ilgi gördü.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 3

Bu değişim, beraberinde “zayıflama iğnesi kullandı mı?” sorularını da getirdi.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 4

Fit görünümüyle dikkat çeken Korel, kilo verme sürecine dair merak edilenlere açıklık getirdi. İddiaları kesin bir dille reddeden oyuncu, bu sürecin tamamen disiplinli bir yaşam tarzının sonucu olduğunu vurguladı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 5

Korel, “Hayatım boyunca kilo alıp verdiğim dönemler oldu ama ilk kez dört aydır bu kadar kararlı ve düzenli ilerledim. Tamamen beslenme programı ve antrenmanla, hocalarımın ve diyetisyenimin desteğiyle gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 6

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, üç çocuk annesi. Çift, 2010’da Ali’yi, 2020’de Han’ı ve 2021’de kızları Leyla’yı kucaklarına almıştı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 7

BERGÜZAR KOREL KİMDİR ?

Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus'ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 8

Kolej'den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 9

Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 10

Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 11

Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht’in workshop çalışmalarına katıldı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 12

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 13

Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rolü geri çevirdi.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 14

Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti.Bu rolun bir zorluğu da Leyla karekterinin arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 15

Korel, bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir süre de rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu film gişe rekorları kırdı.

Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti - Resim: 16
