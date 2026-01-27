Annem Ankara dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bu kez sosyal medyadaki paylaşımlarıyla olay oldu.
Bergüzar Korel zayıflama iddialarına noktayı koydu: Yaklaşık 20 kilo vermişti
Son olarak Kanal D’de yayınlanan Annem Ankara dizisiyle ekranlara gelen Bergüzar Korel, bu kez sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde. Yaklaşık 20 kilo veren ünlü oyuncunun son hali büyük ilgi gördü.Derleyen: Hande Karacan
Düzenli spor ve beslenme programıyla yaklaşık 20 kilo veren ünlü oyuncunun son hali büyük ilgi gördü.
Bu değişim, beraberinde “zayıflama iğnesi kullandı mı?” sorularını da getirdi.
Fit görünümüyle dikkat çeken Korel, kilo verme sürecine dair merak edilenlere açıklık getirdi. İddiaları kesin bir dille reddeden oyuncu, bu sürecin tamamen disiplinli bir yaşam tarzının sonucu olduğunu vurguladı.
Korel, “Hayatım boyunca kilo alıp verdiğim dönemler oldu ama ilk kez dört aydır bu kadar kararlı ve düzenli ilerledim. Tamamen beslenme programı ve antrenmanla, hocalarımın ve diyetisyenimin desteğiyle gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, üç çocuk annesi. Çift, 2010’da Ali’yi, 2020’de Han’ı ve 2021’de kızları Leyla’yı kucaklarına almıştı.
BERGÜZAR KOREL KİMDİR ?
Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus'ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı.
Kolej'den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.
Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı.
Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı.
Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks’in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht’in workshop çalışmalarına katıldı.
İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.
Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rolü geri çevirdi.
Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna oldu ve teklifi kabul etti.Bu rolun bir zorluğu da Leyla karekterinin arapça konuşuyor ve filmin canlı çekilecek olmasıydı.
Korel, bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir süre de rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu film gişe rekorları kırdı.