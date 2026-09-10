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Kaynak: İHA

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ardından şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, toplam bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.İ. ve G.İ. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.