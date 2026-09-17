Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, Başkan Yardımcısı Melih Çağdaş ve Genel Sekreter Gülay Koç; Bergama Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Bergama Ticaret Odası Üyesi "Color Prisma Kimya" yetkilileri Ozan Kaya, Aytaç Samet Küçüker ve Sema Geçtan'ı ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette özellikle Kimya Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarında eğitim gören öğrencileri desteklemek amacıyla Öğrenci Destek ve İstihdam Programı oluşturduklarını belirten Ozan Kaya; Bergama Ticaret Odası'nın Mesleki Eğitim konusunda attığı adımları da göz önünde bulundurarak eğitime hep birlikte daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Oda olarak ikameti ve kütüğü Bergama, Dikili ve Kınık'ta olan Lisans okuyan 98 gencimize ve 10 Yüksekokul olmak üzere toplamda ihtiyaç sahibi 108 öğrenciye Burs Desteği sağlıyoruz ve bunu yıllardır kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Color Prisma gibi bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin de Mesleki Eğitim'e fazlasıyla değer vermesi bizleri çok mutlu ediyor" diyen Başkan Kolat; firma yetkililerine teşekkür etti.

Anlaşmaya varılan protokole istinaden yeni eğitim döneminde, Color Prisma Kimya'nın da katkısı ile Bergama Ticaret Odası tarafından Burs Desteği alan gençlerimize 2 yeni öğrenci daha eklenecek