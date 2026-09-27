Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonu Berfu Cengiz oldu.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun finalinde Berfu Cengiz ile Sırp tenisçi Teodora Kostovic karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-2 kaybeden Berfu, ikinci sette rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak mücadeleyi final setine taşıdı. Karar setini de 7-5 kazanan milli tenisçi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak turnuvayı zirvede tamamladı.

KARİYERİNİN İLK WTA 125 ŞAMPİYONLUĞU

Ankara'da elde ettiği zaferle Berfu Cengiz, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Milli tenisçi, kariyerinin ilk WTA 125 şampiyonluğunu elde etti.

Final karşılaşmasının ardından kortta düzenlenen ödül töreninde Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Berfu Cengiz'e ödülünü takdim etti.

Berfu, şampiyonluğun ardından mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Evimde ilk finalimdi. Kupayı kazandığıma inanamıyorum. Özellikle Türkiye'de, Ankara'da, ilk kupayı kazandığım için çok mutluyum."



BAHRAMI'DEN GÖSTERİ MAÇI

Final karşılaşması öncesinde İran asıllı Fransız eski profesyonel tenisçi Mansour Bahrami de korta çıkarak gösteri maçı yaptı.

Turnuvayı değerlendiren Bahrami, Ankara'daki organizasyondan övgüyle bahsederek şunları söyledi:

"Buraya gelen sporseverlerin tribünleri doldurduğunu görmek harikaydı. Ankara seyircisinin önünde oynamak büyük bir keyifti. Türk Telekom da çok iyi bir iş çıkarmış. Burada gerçekten çok güzel bir turnuva düzenleniyor, tebrik ediyorum."