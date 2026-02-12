Beren Saat’i Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle hayatımızın merkezinde görmüştük. Ardından Fatmagül’ün Suçu Ne?, İntikam ve Atiye gibi yapımlarda bambaşka karakterlere hayat vererek her defasında izleyiciyi etkilemeyi başarmıştı. Farklı rollere ustalıkla bürünen Saat, yıllar içinde hem oyunculuğu hem de zarafetiyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Özel yaşamında daha sakin ve gözlerden uzak bir profil çizen Beren Saat, 2014 yılında evlendiği Kenan Doğulu ile magazin dünyasının en çok konuşulan ve en beğenilen çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sanatla beslenen bu birliktelik, şimdi ilk kez ortak bir projeye dönüştü.

“CAPİTALİZOO” ADLI İNGİLİZCE SİNGLE’I BEĞENİLMEDİ

Oyunculuk kariyerinde zirveyi gören Saat, müziğe geçiş yaparak hayranlarını şaşırttı. “CapitaliZoo” adlı İngilizce single’ı dijital platformlarda yayımlanırken, şarkının aranje kısmında Kenan Doğulu’nun imzası yer aldı.

Uzun yıllardır ekran projeleriyle gündeme gelen Beren Saat’in müzik sektörüne adım atması ise sosyal medyada tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Beren Saat’in hem klibi hem de şarkısı birçok kullanıcı tarafından beğenilmedi.

İşte gelen yorumlardan sadece birkaçı…

Yani kötü olmuş ama öyle normal kötü değil, aşırı rezalet berbat bir kötü olmuş. Ses olmamış dans hiç olmamış, hiçbir şey yakışmamış. Her şey iğreti durmuş. Bir sektöre de girmeyin, yaptığınız işi iyi yapıyorsanız niye saçma sapan işlere kalkışıp macera arıyorsunuz ki?

Beren saat iyi bir oyuncuydu eskiden müzik vasat şöyle hissettirdi bana çorbanın içine çay dökmek gibi olmuş.

Hiç olmamış … keşke görmeseydim

Herkes kendi mesleğini yapmalı. Oyuncular şarkıcılığı, şarkıcılarda oyunculuğu acilen bıraksın lütfen.

Sen Bihter Ziyagilsin, kendine gel.