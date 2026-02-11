Oyunculuk performanslarıyla devleşen Beren Saat kariyerinde bir değişiklik yaparak müziğe yöneldi. Saat, 12 Şubat’ta çıkacak olan şarkısından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.

12 ŞUBAT’TA TÜM DİJİTALLERDE YAYINLANACAK

Paylaşılan tanıtım videosunda, Beren Saat’in bir limuzinden inerek kırmızı halıda gazetecilere poz verdiği sinematik sahneler dikkat çekiyor. Eşi Kenan Doğulu ile uzun süredir üzerinde çalıştığı ve prodüksiyonu tamamlanan 'CapitaliZoo' şarkısı, 12 Şubat’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak.