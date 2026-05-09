Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun desteğiyle hayata geçirilen tesis, Artuklu’ya bağlı Yaylabaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteriyor. Bölgede önemli bir istihdam kapısı oluşturan fabrikada yaklaşık 350 kişi çalışıyor.

Tesiste işlenen güllerden elde edilen gül yağı ve gül suyu yalnızca Türkiye’de değil, Orta Doğu ve Avrupa pazarında da alıcı buluyor. Üstelik üretim sırasında ortaya çıkan gül posası ve diğer yan ürünler de hammadde olarak ihraç ediliyor.

Üretim alanındaki başarısıyla dikkat çeken Berdan Mardini, markası altında tam 178 farklı ürün geliştirdi. Ünlü sanatçı, fuarlarda yer alarak ürünlerinin tanıtımını sürdürürken ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Mardini’nin standını ziyaret eden yakın dostu Şafak Sezer ise yaptığı açıklamada, “Bizzat Mardin’e gidip gül topladım. Bölge halkı Berdan’a büyük sevgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.