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Son dönemde hem kendine has tarzı hem de özel yaşamıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Berdan Mardini, bu kez baba olacağı haberiyle dikkat çekti. Gazetecilerle sohbeti sırasında müjdeli haberi veren sanatçı, esprili açıklamasıyla da yüzleri güldürdü.

Mardini, "Hayatım boyunca o kadar çok iki yüzlü insanla karşılaştım ki, sonunda karnında iki gerçek yüz gördüm. İnşallah onlar iki yüzlü olmaz. Nazar değmesin" sözleriyle çevresindekileri kahkahaya boğdu.

Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile 10 Nisan 2025'te İstanbul Başakşehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Daha önce 2010-2021 yılları arasında Fatoş Yelliler ile evli olan ünlü sanatçının, bu evliliğinden Mirzan ve Ezmira adında iki çocuğu bulunuyor. İkiz bebek haberiyle birlikte Mardini, üçüncü ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.