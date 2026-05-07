Mersin’in Anamur ilçesinde berberde başlayan husumet kavgası kanlı bitti. Satır ve keserin kullanıldığı olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre S.Ü. (43), daha önce aralarında husumet bulunan T.T.’nin (58) tıraş olduğu iş yerine geldi. Kısa sürede büyüyen tartışmada S.Ü., yanında getirdiği satırla T.T.’ye saldırdı.

Başından yaralanan T.T.’nin ise iş yerinde bulunan keserle karşılık verdiği öne sürüldü. Yaşanan arbede sırasında iki taraf da çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen S.Ü., tedavisinin ardından gözaltına alındı. T.T.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.