İstanbul'un prestijli otellerinden birinde gerçekleştirilen geceye katılım yoğun oldu. İş ve yeraltı dünyasının bir dönem yakından tanıdığı Yaşar Aktürk için düzenlenen törende, sanatçılar Bülent Serttaş ve Mehmet Yakar sahne aldı. Aktürk adına bestelenen eserlerin seslendirildiği anlarda davetlilerin havaya saçtığı paralar, gecenin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

HALEP’TEN ZÜRİH’E UZANAN SERÜVEN

Yazar Firuzan Gürbüz Gerhold tarafından üç yıllık bir çalışma sonucu hazırlanan kitap, yarı belgesel-yarı roman niteliği taşıyor. Odatv'nin haberine göre, Eser; Kilis’in dar sokaklarında simit satarak hayata atılan bir çocuğun Halep, Beyrut, İstanbul, Zürih ve Monte Carlo eksenindeki yükselişini, ticari dehasını ve çalkantılı yaşamını mercek altına alıyor.

"KÖKLERİMİ HİÇ UNUTMADIM"

Lansmanda kürsüye çıkan Yaşar Aktürk, kitabın sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu belirtti. Aktürk, "Küçük bir şehirden çıktım ama köklerimi hiçbir zaman unutmadım. Bu kitap Kilis’in değerlerini, insanlığın ortak duygularını ve vefanın önemini anlatıyor. Hayat hikayemin böyle bir esere dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BERBER YAŞAR KİMDİR?

1952 Kilis doğumlu olan Yaşar Aktürk, babasını küçük yaşta kaybettikten sonra iş hayatına atıldı. Babasının mesleği nedeniyle "Berber" lakabıyla anılan Aktürk sınır ticaretinden altın ve döviz piyasasına, ardından turizm sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdi. Çeyrek asırdan fazla süredir İstanbul Kilis Vakfı Başkanlığı görevini yürütüyor.

1980’li yıllarda ismi döviz ve altın kaçakçılığı iddialarına karışan Aktürk, yeraltı dünyasıyla ilgili haberlerde de uzun süre gündemde kalmıştı.

Gecenin sonunda davetlilere imzalı kitaplar dağıtılırken, hazırlanan barkovizyon gösterisiyle Aktürk’ün yaşamından kesitler sunuldu.