İstanbul Beyoğlu’nda iddiaya göre, eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektirip jöle süren Servet B., ücret ödemek istemeyince tartışma çıktı.
Berber ücreti yüzünden kanlı bıçaklı oldular: Beyoğlu’nda aile içi ‘fön’ krizi
İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da, akrabalar arasında saç fönleme ücreti yüzünden başlayan kavga meydana savaşına döndü. Polisin devreye girdiği kavgada 9 kişi gözaltına alındı. Taşlar ve sopalar havada uçtu.Kaynak: DHA
Daha sonra sokakta karşılaşan ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dükkan sahibi olan Ferhat O., 8 kişiyle birlikte Servet B.'nin evine taş ve sopalarla saldırdı. İki evin camının kırıldığı olayda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kasımpaşa’da meydana geldi. İddiaya göre Servet B., eniştesi Ferhat O.’ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.’nun ücret istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O. daha sonra sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladılar.
Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.’nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken taş ve sopalarla eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.