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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenlenen Mahmut Demir Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Berat Sertan Tufan, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

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‎9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen şampiyonaya 48 ilden 420 sporcu katıldı. Organizasyonda 85 kilogram kategorisinde mücadele eden Minikler Başpehlivanı Berat Sertan Tufan, sergilediği başarılı performansla Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

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‎Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, elde ettiği dereceyle Bozüyük’e gurur yaşatan Berat Sertan Tufan ile antrenörü İbrahim Karaboğa tebrik edilerek, genç sporcuya gelecek müsabakalarda başarılar dilendi.