Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenlenen Mahmut Demir Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Berat Sertan Tufan, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen şampiyonaya 48 ilden 420 sporcu katıldı. Organizasyonda 85 kilogram kategorisinde mücadele eden Minikler Başpehlivanı Berat Sertan Tufan, sergilediği başarılı performansla Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, elde ettiği dereceyle Bozüyük’e gurur yaşatan Berat Sertan Tufan ile antrenörü İbrahim Karaboğa tebrik edilerek, genç sporcuya gelecek müsabakalarda başarılar dilendi.