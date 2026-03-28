UEFA U-19 Şampiyonası Elemeleri grup maçında Türkiye U-19 ile Macaristan U-19 karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Centro Sportivo Real Cosenza Stadyumu’nda oynanan mücadelede Milli Takımımız, yüksek tempolu ve çekişmeli geçen karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

BERAT LUŞ ŞOV YAPTI

Müsabakaya oldukça istekli ve baskılı başlayan Millilerimiz, ilk yarıyı net bir üstünlükle 3-0 önde tamamladı. Gollerimizi Berat Luş (4. ve 33. dakikalar) ile Eyyüp Arda Yaşar (41. dakika) kaydetti.

Esenler Erokspor’da kiralık olarak forma giyen Berat, attığı iki golle maçın yıldızı olurken; Başakşehir FK forması giyen Emir yaptığı iki asistle galibiyette kilit rol oynayan bir diğer isim olarak öne çıktı.

SON ANLARDA NEFESLER KESİLDİ

İkinci yarıya daha etkili başlayan Macaristan, 51. dakikada Mondovics’in golüyle farkı ikiye indirdi. Ataklarını sürdüren rakip ekip, uzatma anlarında (90+3) bu kez Kovacs’ın golüyle skoru 3-2’ye getirdi. Son dakikalarda artan baskıya rağmen Millilerimiz skoru korumayı başararak sahadan galibiyetle ayrıldı.

EGEMEN AYDIN YILDIZLAŞTI

Konyaspor U-19 takımının başarılı kalecisi Egemen Aydın, yaptığı kritik kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.

MİLLİLER ZİRVEDE

Gruptaki ilk maçında Slovakya’yı 1-0 mağlup eden Bizim Çocuklar, bu sonuçla birlikte 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı ve grubun zirvesine yerleşti.

SONRAKİ MAÇLAR

Teknik direktör Uğur İnceman yönetimindeki Türkiye U-19, bir sonraki maçta 31 Mart Salı günü TSİ 16.00’da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Macaristan ise Slovakya ile mücadele edecek.