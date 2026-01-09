Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Parlar’ın bu açıklaması hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. İşte Berat Efe Parlar kimdir? Nereli, kaç yaşında?
BERAT EFE PARLAR KİMDİR?
14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da doğdu. Parlar oyunculuğa reklam filmleriyle başladı, 2009 yılında ise oynadığı Melekler Korusun dizisiyle ilk dizi rolüne sahip oldu. Parlar, İftarlık Gazoz adlı filmde ilk defa başrol oldu.
KARİYERİ
Televizyon
2009 Geniş Aile
2009 Melekler Korusun
2009 Ezel
2010 Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012 Harem
2012 Böyle Bitmesin
2012 İşler Güçler
2014 Kardeş Payı
2015 Poyraz Karayel
2016 Familya Sezer
2016-2018 Güldüy Güldüy Show
2020 Mucize Doktor
2021 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
2021 Yoktan Seçmeli
2021-2022 Tozkoparan İskender
İnternet
2023 Tozkoparan İskender: Gölge
2023-2024 Eyvah! Ramazan Bey
Sinema
2013 Düğün Dernek
2013 Gelmeyen Bahar
2015 Baskın: Karabasan
2015 Siccin 2
2016 İftarlık Gazoz
2017 Bir Kahramanın Rüyası
2017 En Güzel Beşiktaş’ın Çocukları Sever
2018 Bücür Umut Başrol oyuncusu
2018 Deliler: Fatih'in Fermanı Eren Yardımcı oyuncu
2018 Bizim Köyün Şarkısı Çınar Başrol oyuncusu
2018 Ailecek Şaşkınız Gökhan'ın çocukluğu Yardımcı oyuncu
2019 Can Dostlar Cem Başrol oyuncusu
2020 Afacanlar: İş Başa Düştü Emirhan
2020 Gamonya: Hayaller Ülkesi
2023 Aşkın Saati: 19.03
2025 Kardeş Takımı 2