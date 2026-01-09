Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Parlar’ın bu açıklaması hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. İşte Berat Efe Parlar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da doğdu. Parlar oyunculuğa reklam filmleriyle başladı, 2009 yılında ise oynadığı Melekler Korusun dizisiyle ilk dizi rolüne sahip oldu. Parlar, İftarlık Gazoz adlı filmde ilk defa başrol oldu.

KARİYERİ

Televizyon

2009 Geniş Aile

2009 Melekler Korusun

2009 Ezel

2010 Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012 Harem

2012 Böyle Bitmesin

2012 İşler Güçler

2014 Kardeş Payı

2015 Poyraz Karayel

2016 Familya Sezer

2016-2018 Güldüy Güldüy Show

2020 Mucize Doktor

2021 Masal Şatosu: Peri Hırsızı

2021 Yoktan Seçmeli

2021-2022 Tozkoparan İskender

İnternet

2023 Tozkoparan İskender: Gölge

2023-2024 Eyvah! Ramazan Bey



Sinema

2013 Düğün Dernek

2013 Gelmeyen Bahar

2015 Baskın: Karabasan

2015 Siccin 2

2016 İftarlık Gazoz

2017 Bir Kahramanın Rüyası

2017 En Güzel Beşiktaş’ın Çocukları Sever

2018 Bücür Umut Başrol oyuncusu

2018 Deliler: Fatih'in Fermanı Eren Yardımcı oyuncu

2018 Bizim Köyün Şarkısı Çınar Başrol oyuncusu

2018 Ailecek Şaşkınız Gökhan'ın çocukluğu Yardımcı oyuncu

2019 Can Dostlar Cem Başrol oyuncusu

2020 Afacanlar: İş Başa Düştü Emirhan

2020 Gamonya: Hayaller Ülkesi

2023 Aşkın Saati: 19.03

2025 Kardeş Takımı 2