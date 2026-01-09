Çocuk oyuncu olarak tanıyıp büyüdüğümüz Berat Efe Parlar, yeni filmi Kardeş Takımı 3 ile yeniden izleyicisiyle buluştu.
Berat Efe Parlar büyüdü ve evleniyor! Set aşkı evliliğe dönüştü: Tarih belli oldu?
Güldüy Güldüy Show ile parlayan, Mucize Doktor, Masal Şatosu: Peri Hırsızı ve Tozkoparan İskender gibi pek çok sevilen yapımda rol alan genç oyuncu Berat Efe Parlar, şimdi yeni sinema filmiyle gündemin odağında. Kardeş Takımı 3 ile seyirci karşısına çıkan Parlar, sürpriz bir evlilik müjdesi de verdiTaner Yener
Bu dönüşümle birlikte gelen şaşırtıcı haber ise evlilik kararı oldu.
Nişanlısının da filmde rol aldığını belirten Parlar “Evlilik yoluna girdik. Erken ama doğru olduğunu düşünüyorum. Düğün yeri düşünüyoruz. Bu yaz gibi planlıyoruz” dedi.
Berat Efe Parlar’ın bu açıklamasının ardından sosyal medya “Ne ara büyüdün maşallah sana”, “Büyümüş de evleniyor”, “Çok mutlu ol” gibi sıcak ve duygusal yorumlarla doldu.
BERAT EFE PARLAR KİMDİR?
Berat Efe Parlar, Türk sinema ve dizi dünyasının çocukluktan yetişkinliğe uzanan başarılı isimlerinden biri. 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul'da doğan genç oyuncu, şu anda 21 yaşında (Terazi burcu).
Oyunculuğa henüz 3,5 yaşındayken reklam filmleri ve katalog çekimleriyle başlayan Parlar, 2009 yılında Melekler Korusun dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşadı.
Geniş kitleler tarafından Geniş Aile dizisindeki "Cücü" karakteriyle tanındı. Ardından Fatmagül'ün Suçu Ne?, Ezel, İşler Güçler, Poyraz Karayel, Kardeş Payı gibi pek çok sevilen yapımda rol aldı.