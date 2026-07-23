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Kaynak: İHA

Olay, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde meydana geldi. Osman Güven babasının evinin kömürlük kısmında benzinle uğraştığı sırada henüz bilinmeyen sebepten benzinin alev aldı.

Güven’in alevler arasında kaldığı gören çevredeki vatandaşlar alevleri söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Güven, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.