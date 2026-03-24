Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, Rifkan Kızılay'ın evinin önündeki otomobili benzin dökerek ateşe verdi.
Olayın ardından alevlerin arasında kalan şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilinin yandığını gören Kızılay'ın ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.