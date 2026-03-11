ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi en çok petrol fiyatlarını vurmuştu. Brent petrolün 119 dolarları gördüğü zaman akaryakıta ise devasa zamlar gelmişti. Öyle ki iktidar, Rusya ve Ukrayna savaşında devreye aldığı ‘eşel mobil’ sistemini tekrardan uygulamıştı.

Ancak son günlerde ABD tarafından yapılan iyimser açıklamalar petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu. Anlık olarak petrol fiyatları 88 dolar seviyelerine yeniden geldi.

KEPCEYLE ALDILAR, KAŞIKLA VERİYORLAR

Petrol fiyatlarındaki düşüş ise akaryakıt pompasına ne zaman yansıyacağı ise merak konusu oldu. Gazeteci Olcay Aydilek, bu gece yarısı indirim geleceğini açıkladı. Aydilek X hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Akaryakıtta indirim... Bu gece yarısı motorine 4,58 TL ve benzine 3 TL indirim bekleniyor. Bunun %75'i eşel mobil gereği ÖTV iadesi olarak alınacak, kalan %25'i pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Buna göre indirim tutarları, motorin 1,15 TL, benzin 75 kuruş.”

60 TL'yi kadar aşan benzin fiyatına ise bu tutarda indirim yapılması 'kepçeyle alınıp, kaşıkla veriyorlar' yorumuna neden oldu.

11 Mart akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.11 TL

Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.95 TL

Motorin litre fiyatı: 65.12 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.07 TL

Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.35 TL

Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.