Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) tarafından paylaşılan veriler, elektrikli araç pazarında dengelerin çevreci alternatifler lehine döndüğünü ortaya koydu.
Benzin krizi elektrikliye yaradı: Yüzde 33 daha ucuz
Elektrikli otomobil maliyetleri, ICCT raporuna göre benzinli araçlara kıyasla ciddi oranda geriledi. Batarya fiyatlarındaki düşüş ve sabit kalan şarj giderleri, elektrikli araçları kullanım ve satın alma aşamasında avantajlı kılıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa genelinde yapılan kapsamlı incelemeler, elektrikli modellerin ekonomik açıdan içten yanmalı araçlarla rekabet gücünü artırdığını gösteriyor.
Araştırma sonuçlarına göre, evde ve dış mekanlardaki şarj noktalarından beslenen elektrikli otomobillerin kilometre başına düşen enerji masrafı, benzinli motorlu vasıtalara kıyasla ortalama yüzde 33 oranında daha ekonomik gerçekleşti.
Sadece sokaktaki şarj istasyonlarının tercih edildiği senaryolarda dahi yüzde 28'lik bir tasarruf marjı yakalandı.
Özellikle evde yapılan dolumlar, gece tarifeleri veya güneş enerjisi entegrasyonu sayesinde bu maliyetler en aza iniyor.
Tüketicilerin en büyük çekincesi olan yüksek ilk alım bedelleri, hücre üretim kapasitelerinin artması ve LFP kimyasının yaygınlaşmasıyla ivme kaybetti.
Küresel ölçekte batarya giderleri 2020 ile 2025 aralığında yüzde 35 oranında azalma gösterdi.
Bu düşüş, Almanya örneğinde olduğu gibi ana segmentlerdeki elektrikli taşıt fiyatlarının benzinli muadilleriyle neredeyse aynı seviyeye gelmesini sağladı.
Geçtiğimiz yıl elde edilen verilerin yanı sıra, 2026 döneminin başında patlak veren petrol krizi benzin ve dizel yakıt giderlerinde yüzde 12 ila yüzde 36 arasında dalgalanmalara yol açtı.
Şarj masraflarının yatay seyrini koruması, elektrikli taşıt tercih eden sürücülerin elini güçlendirdi.
Uzmanlar, bakım masrafsızlığı gibi artıların toplam sahip olma maliyetini dengelediğini, üreticilerin ucuz model geliştirmek için hâlâ alanı bulunduğunu vurguluyor.