Yeniçağ Gazetesi
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Benzin fiyatlarına dev zam: Tarih verildi

Akaryakıtta fiyat artışları hız kesmiyor. Benzine dün gece pompaya yansıyan 1,06 TL’lik zammın ardından yeni bir artış daha bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzin ürün fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL zam öngörülürken, bunun 1,56 TL’si pompa fiyatlarına yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Benzin fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında arka arkaya zamlar gündemde. Benzinin litre fiyatına dün gece 1,06 TL zam gelirken, sürücüler daha yeni fiyatlara alışamadan ikinci zam beklentisi ortaya çıktı.

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Benzin fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 2

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu’nun aktardığı bilgilere göre benzin ürün fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL artış bekleniyor.

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Benzin fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 3

Fakat artışın tamamı pompaya yansımayacak. Hesaplamalara göre 2,08 TL’lik ürün fiyatı artışının 1,56 TL’si benzin litre fiyatlarına yansıyacak.

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Benzin fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 4

BİRKAÇ GÜNDE TOPLAM 2,62 TL ZAM

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları yalnızca birkaç gün içinde ikinci kez yükselmiş olacak.

Dün gece uygulanan 1,06 TL’lik zam ile pazartesi gecesi beklenen 1,56 TL’lik pompa artışı birlikte hesaplandığında benzinin litre fiyatında toplam yükseliş 2,62 TL’ye ulaşacak.

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Benzin fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 5

Bu da 50 litrelik bir benzin deposunun yalnızca bu iki zam nedeniyle yaklaşık 131 TL daha pahalıya dolması anlamına geliyor.

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Benzin fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 6

2,08 TL’LİK ZAMMIN 1,56 TL’Sİ POMPAYA

Ürün fiyatında beklenen 2,08 TL’lik artışın 52 kuruşluk bölümünün mevcut vergi mekanizması kapsamında karşılanması, kalan 1,56 TL’nin ise doğrudan tüketiciye yansıması bekleniyor.

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Benzin fiyatlarına dev zam: Tarih verildi - Resim: 7

Son dönemde uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilik ve enerji piyasalarındaki dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da yakından etkiliyor.

Yeni artış kesinleşirse istasyonların tabelaları pazartesi gece yarısında bir kez daha değişecek.

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