Al-Ittihad'ın kendisine önerdiği yeni sözleşme teklifini beğenmeyerek takımdan ayrılmak isteyen Karim Benzema Suudi Arabistan Pro Lig'de tartışma yaratan bir transfere imza attı.

KARIM BENZEMA YUSUF AKÇİÇEK'İN TAKIMI AL-HILAL'E TRANSFER OLDU

Fransız yıldız, Simone Inzaghi yönetiminde liderlik koltuğunda oturan milli oyuncu Yusuf Akçiçek'in de formasını giydiği Al-Hilal'e transfer oldu.

AL-ITTIHAD FORMASIYLA 21 MAÇTA 16 GOL ATTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 21 maçta 16 gol atan Benzema, menajeri tarafından Süper Lig'in üç büyük kulübüne önerilmişti. Ancak 38 yaşındaki tecrübeli golcü kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı aldı.

RONALDO TEPKİ GÖSTERDİ

Benzema'nın Al-Hilal'e transferi ligde rekabeti bitirme olasılığı nedeniyle büyük tartışma yarattı. Özellikle Al-Hilal'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Benzema'nın bu transferine tepki gösteren isimlerin başında geldi.