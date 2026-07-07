Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMÜN İLK BÜYÜK ADIMI

Bentley, daha önce 2030 yılından itibaren yalnızca elektrikli otomobil satmayı planladığını duyurmuş, ancak küresel otomotiv pazarındaki gelişmeler nedeniyle bu hedefini ileri bir tarihe ertelemişti.

Buna rağmen Torcal, markanın tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli olarak yeni dönemin kapısını aralayacak. 23 Eylül'deki lansmanda aracın teknik detayları, performans verileri ve satış fiyatının da resmi olarak açıklanması bekleniyor.