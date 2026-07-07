Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi

Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi

Bentley, tamamen elektrikli ilk seri üretim otomobilinin adını resmen açıkladı. "Torcal" ismini taşıyan yeni lüks SUV, 23 Eylül'de Londra'da düzenlenecek özel etkinlikte dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Kaynak: Diğer
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Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi - Resim: 1

Daha önce "Urban SUV" adıyla anılan Torcal, Bentley ürün gamında Bentayga'nın altında konumlanacak. Daha kompakt boyutlara sahip olacak araç, şirketin sıfır emisyonlu geleceğe geçiş sürecinin ilk seri üretim temsilcisi olarak öne çıkıyor.

İSMİNİ ENDÜLÜS'TEKİ DOĞAL PARKTAN ALDI

Bentley, yeni SUV'una verdiği "Torcal" adını İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan El Torcal de Antequera Doğal Parkı'ndan esinlenerek belirledi. Böylece Torcal da Bentayga, Bacalar ve Batur gibi adını dikkat çekici doğal coğrafi oluşumlardan alan Bentley modelleri arasındaki yerini aldı.

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Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi - Resim: 2

BENTAYGA'DAN DAHA KOMPAKT OLACAK

Markanın paylaştığı ilk tanıtım görseli, aracın tasarımını büyük ölçüde gizli tutsa da klasik SUV siluetini koruduğunu gösteriyor. Bentley ayrıca Torcal'ın yalnızca elektrikli güç ünitesiyle satışa sunulacağını doğrularken, modelde herhangi bir içten yanmalı motor seçeneğine yer verilmeyeceğini açıkladı.

PORSCHE CAYENNE ELECTRİC ALTYAPISINI KULLANABİLİR

Bentley henüz teknik özellikleri resmi olarak paylaşmasa da Torcal'ın, Volkswagen Grubu bünyesindeki Porsche Cayenne Electric ile aynı platformu kullanması bekleniyor.

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Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi - Resim: 3

Bu altyapının tercih edilmesi halinde yeni elektrikli SUV'da şu özelliklerin sunulabileceği konuşuluyor:

1.140 beygire kadar maksimum güç

1.500 Nm tork

113 kWh batarya kapasitesi

WLTP normuna göre 642 kilometreye kadar menzil

400 kW ultra hızlı şarj desteği

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Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi - Resim: 4

Bu verilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığını, beklenti niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.

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Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi - Resim: 5

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMÜN İLK BÜYÜK ADIMI

Bentley, daha önce 2030 yılından itibaren yalnızca elektrikli otomobil satmayı planladığını duyurmuş, ancak küresel otomotiv pazarındaki gelişmeler nedeniyle bu hedefini ileri bir tarihe ertelemişti.

Buna rağmen Torcal, markanın tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli olarak yeni dönemin kapısını aralayacak. 23 Eylül'deki lansmanda aracın teknik detayları, performans verileri ve satış fiyatının da resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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