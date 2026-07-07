Bentley'nin ilk elektrikli SUV'u Torcal geliyor: İşte tanıtım tarihi

Daha önce "Urban SUV" adıyla anılan Torcal, Bentley ürün gamında Bentayga'nın altında konumlanacak. Daha kompakt boyutlara sahip olacak araç, şirketin sıfır emisyonlu geleceğe geçiş sürecinin ilk seri üretim temsilcisi olarak öne çıkıyor.
İSMİNİ ENDÜLÜS'TEKİ DOĞAL PARKTAN ALDI
Bentley, yeni SUV'una verdiği "Torcal" adını İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan El Torcal de Antequera Doğal Parkı'ndan esinlenerek belirledi. Böylece Torcal da Bentayga, Bacalar ve Batur gibi adını dikkat çekici doğal coğrafi oluşumlardan alan Bentley modelleri arasındaki yerini aldı.