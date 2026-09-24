Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı

Aracın hızlanma potansiyelinin daha yüksek olmasına rağmen sınırlandırıldığını belirten mühendisler, bu seviyenin üzerindeki ivmelenmenin markanın müşteri kitlesi için konforu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle performansı bu noktada sabitlediklerini açıkladı.