Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı

Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, tamamen elektrikli ilk otomobili olan Torcal SUV modelini resmi olarak duyurdu.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 1

Markanın dördüncü ana model serisi olarak konumlanan Torcal, yüksek performansı, yenilikçi mimarisi ve markanın gelecekteki tasarım anlayışına yön veren çizgileriyle otomotiv dünyasında yeni bir dönem başlatıyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 2

İKİ FARKLI VERSİYONLA SINIRLARI ZORLUYOR

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 3

Çift kalıcı mıknatıslı senkron motorla donatılan yeni model, iki farklı güç seçeneğiyle sunuluyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 4

Standard versiyon 604 kW (821 hp) güç ile 1.194 Nm tork üreterek 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlıyor ve 250 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 5

Serinin zirvesinde yer alan Torcal S ise Kalkış Kontrolü sistemi aktifken 653 kW (888 hp) güç ile 1.350 Nm tork üreterek 0-100 km/s ivmelenmesini sadece 2,8 saniyede gerçekleştiriyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 6

MÜHENDİSLER KONFOR İÇİN PERFORMANSI BİLEREK SINIRLADI

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 7

Geliştirme sürecine dair dikkat çeken detaylardan biri de Bentley mühendislerinin bilinçli müdahalesi oldu.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 8

Aracın hızlanma potansiyelinin daha yüksek olmasına rağmen sınırlandırıldığını belirten mühendisler, bu seviyenin üzerindeki ivmelenmenin markanın müşteri kitlesi için konforu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle performansı bu noktada sabitlediklerini açıkladı.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 9

800V MİMARİ VE DAKİKALAR İÇİNDE HIZLI ŞARJ

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 10

800 voltluk elektrik mimarisine sahip olan araç, 113 kWsa kullanılabilir kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 11

400 kW DC hızlı şarj desteği sayesindeyse batarya doluluğu 20 dakikanın altında %10'dan %80 seviyesine ulaştırılabiliyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 12

Yaklaşık 7 dakikalık bir şarjla 161 km menzil elde edilebilen batarya paketi, 10 yıl veya 160.000 km garanti kapsamında sunuluyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 13

GELENEKSEL EL İŞÇİLİĞİ VE MODERN BAGGAGE HACMİ

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 14

Tam 5 metre uzunluğa sahip olan model, markanın en kısa dört kapılı aracı unvanını alırken kullanışlılıktan da ödün vermiyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 15

Arka kısımda 460 litre, ön kaputun altında ise 90 litrelik ekstra bagaj alanı sunan Torcal; ışıklandırmalı devasa elmas ızgarası, parçalı far yapısı ve ultra ince gündüz LED'leriyle modern bir dış tasarıma kavuşurken iç mekanda geleneksel el işçiliğini yeni nesil dijital teknolojilerle buluşturuyor.

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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 16
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 17
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 18
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 19
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 20
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 21
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 22
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 23
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 24
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 25
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 26
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 27
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 28
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 29
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 30
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Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı - Resim: 31
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