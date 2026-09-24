Bentley elektrikliye geçişinde şov yaptı: Resmen dudak ısırttı

Markanın dördüncü ana model serisi olarak konumlanan Torcal, yüksek performansı, yenilikçi mimarisi ve markanın gelecekteki tasarım anlayışına yön veren çizgileriyle otomotiv dünyasında yeni bir dönem başlatıyor.
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İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, tamamen elektrikli ilk otomobili olan Torcal SUV modelini resmi olarak duyurdu.Haber Merkezi
İKİ FARKLI VERSİYONLA SINIRLARI ZORLUYOR
Çift kalıcı mıknatıslı senkron motorla donatılan yeni model, iki farklı güç seçeneğiyle sunuluyor.
Standard versiyon 604 kW (821 hp) güç ile 1.194 Nm tork üreterek 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlıyor ve 250 km/s maksimum hıza ulaşıyor.
Serinin zirvesinde yer alan Torcal S ise Kalkış Kontrolü sistemi aktifken 653 kW (888 hp) güç ile 1.350 Nm tork üreterek 0-100 km/s ivmelenmesini sadece 2,8 saniyede gerçekleştiriyor.
MÜHENDİSLER KONFOR İÇİN PERFORMANSI BİLEREK SINIRLADI
Geliştirme sürecine dair dikkat çeken detaylardan biri de Bentley mühendislerinin bilinçli müdahalesi oldu.
Aracın hızlanma potansiyelinin daha yüksek olmasına rağmen sınırlandırıldığını belirten mühendisler, bu seviyenin üzerindeki ivmelenmenin markanın müşteri kitlesi için konforu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle performansı bu noktada sabitlediklerini açıkladı.
800V MİMARİ VE DAKİKALAR İÇİNDE HIZLI ŞARJ
800 voltluk elektrik mimarisine sahip olan araç, 113 kWsa kullanılabilir kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.
400 kW DC hızlı şarj desteği sayesindeyse batarya doluluğu 20 dakikanın altında %10'dan %80 seviyesine ulaştırılabiliyor.
Yaklaşık 7 dakikalık bir şarjla 161 km menzil elde edilebilen batarya paketi, 10 yıl veya 160.000 km garanti kapsamında sunuluyor.
GELENEKSEL EL İŞÇİLİĞİ VE MODERN BAGGAGE HACMİ
Tam 5 metre uzunluğa sahip olan model, markanın en kısa dört kapılı aracı unvanını alırken kullanışlılıktan da ödün vermiyor.
Arka kısımda 460 litre, ön kaputun altında ise 90 litrelik ekstra bagaj alanı sunan Torcal; ışıklandırmalı devasa elmas ızgarası, parçalı far yapısı ve ultra ince gündüz LED'leriyle modern bir dış tasarıma kavuşurken iç mekanda geleneksel el işçiliğini yeni nesil dijital teknolojilerle buluşturuyor.