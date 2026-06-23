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ABD’li şarkıcı, oyuncu ve girişimci Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu Blanco ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Çift, hem ilişkileri hem de kamuoyundaki görünürlükleriyle sık sık gündeme geliyor.

Hayranlar arasında bu ilişki “gerçek bir aşk hikayesi” olarak yorumlanırken, bazı kesimler ise Benny Blanco’nun alışılmış Hollywood yıldızı kalıplarının dışında kalan tarzını tartışmaya devam ediyor.

Son dönemde yaptığı farklı imaj denemeleriyle dikkat çeken Blanco, bu kez yeni saç stiliyle gündemin merkezine yerleşti ve sosyal medyada görüş ayrılığı yarattı.

Paylaşılan son görüntülerde, ünlü prodüktörün saçlarının yanlarını tamamen kazıttığı, üst bölümde ise yalnızca kıvırcık saçlarını bıraktığı dikkat çekti. Bu sıra dışı değişim kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kimi kullanıcılar yeni tarzı eğlenceli ve özgün bulurken, kimileri ise sert eleştirilerde bulundu. Blanco’nun imajı, sosyal medyada adeta tartışma konusu haline geldi.