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Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir programda boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalara ilişkin ’müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı talimatı verildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle ’müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Gerede, hakkında gözaltı talimatı verildi.