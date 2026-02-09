İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nda snowboard heyecanı tarihi bir başarıya sahne oldu.

Erkekler paralel büyük slalom finalinde piste çıkan Avusturyalı Benjamin Karl, altın madalyaya uzanarak olimpiyat tarihine geçti.

LIVIGNO’DA NEFES KESEN FİNAL

Organizasyonun ikinci gününde Livigno Kar Park’ta gerçekleştirilen yarışta Karl, finalde Güney Koreli Kim Sang-kyum ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitiş çizgisini rakibinin yalnızca 0.19 saniye önünde geçen Karl, üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını kazanmayı başardı.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Bu zaferle birlikte Benjamin Karl, toplamda 4 olimpiyat madalyasına ulaşarak snowboard branşında bunu başaran ilk sporcu oldu.

BRONZ MADALYA ZAMFIROV’UN

Gümüş madalyayı Kim Sang-kyum alırken üçüncülük mücadelesinde Sloven Tim Mastnak’ı geride bırakan Bulgar Tervel Zamfirov, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milano-Cortina’da snowboard pisti henüz oyunların başında tarihi bir performansa tanıklık etti. .