12 YILLIK FİRAR İZMİR’DE SON BULDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2014 yılında işlenen bir cinayetin faili olan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Adnan Kaymaz, 12 yıllık firarın ardından İzmir’de yakalandı. 2017 yılında gıyabında mahkum edilen Kaymaz’ın, bunca yıl polisten kaçmak için başvurduğu yöntemler pes dedirtti.

9 ESTETİK OPERASYON BİLE YETMEDİ

Cinayetin ardından İzmir’e kaçan ve burada sahte kimliklerle günübirlik işlerde çalışan Kaymaz’ın, tanınmamak için yüzünün farklı bölgelerinden 9 kez estetik operasyon geçirdiği belirlendi. Sürekli şapka takarak dolaşan zanlıyı, yüzlerce saatlik kamera kaydını inceleyen polisin "yüz eşleştirme" dikkati ele verdi.

POLİSTEN KAÇAMADI: YAKALANMA ANI KAMERADA

Güvenlik güçlerinin en küçük detayları değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyonda, Kaymaz 10 Nisan günü işe gittiği sırada kıskıvrak yakalandı. Zanlının, yakalandığı sırada aynaya bakarak “beni nasıl tanıdınız” dediği öğrenildi.