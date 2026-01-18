Milli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya’nın Cavazzo Gölü’nde düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda üstün performans sergileyerek üç branşta altın madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde 1 mil (yaklaşık 1.609 metre) mesafeyi 25 dakika 35 saniyede tamamlayarak Türkiye rekoru kıran ve birincilik kazanan Avcı, son gün ise 50 metre kurbağalamada 00:41.63, 50 metre kelebekte 00:34.36 ve 500 metre serbestte 07:20.78’lik derecelerle rakiplerini geride bıraktı.

Suyun sıcaklığının 4.5 derece olduğu ve 10 ülkeden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, Avcı tüm katıldığı branşlarda şampiyon olmayı başardı. Buzullardaki erime ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla “Gelecek neden bir risk olsun ki” mottosuyla yarışan milli sporcu, soğuk iklim ülkelerinden gelen rakiplere karşı avantajı uzun süreli buz kamplarıyla kapattığını belirtti.

Avcı, açıklamasında “Finlandiya, İrlanda, İskoçya gibi soğuk ülkelerden gelen sporcular doğal avantaja sahip. Biz Akdeniz ikliminden gelenler ise 22 Aralık’tan itibaren AXA Türkiye desteğiyle İtalya’da buz kampı yaparak hazırlandık ve bu şampiyonlukları kazandık” dedi.

Buz yüzmenin Türkiye'de giderek popülerleştiğini vurgulayan Avcı, bu başarıların branşın gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.