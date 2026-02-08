Portekiz Ligi'nin 21. haftasında evinde Alverca ile karşı karşıya gelen Benfica'da Jose Mourinho Rafa Silva'ya ilk 11'de şans verdi.

BENFICA'DA İLK 11'DE BAŞLIYOR

Beşiktaş'ta daha fazla forma giymek istemediğini açıklamasının ardından uzun süre takımdan ayrı çalışan Rafa Silva aylar sonra bir maça 11'de başlayacak.

Son olarak Beşiktaş'ta 2 Kasım 2024'te Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de oynayan Rafa Silva Benfica'da kısa sürede kendini kanıtladı ve iki maçta süre aldıktan sonra başlangıç kadrosuna ismini yazdırmayı başardı.

MOURINHO: 'RAFA SILVA HERKES GİBİ MOTİVE'

Mourinho maç öncesi Rafa Silva ile ilgili şunları söylemişti:

"Buradaki herkes antrenman yapmaya motive olmuş durumda. Her zaman amacım motive edici antrenman seansları oluşturmaktı ve o da herkes gibi motive. Zaten iki maç oynadı ve zaman geçtikçe daha fazla süre alacak ve yarın da oynayacak.