Jose Mourinho Rafa Silva ile alakalı kararını verdi...

Mourinho, Rafa Silva’nın son durumu hakkında gelen bir soru üzerine, “Buradaki herkes antrenmanlara motive olmuş durumda. Ben de her zaman motive edici seanslar oluşturuyorum. Rafa da diğer oyuncular gibi motive ve iki maçta görev aldı. Zamanla daha fazla süre alacak ve yarın da oynayacak.” ifadelerini kullandı.