Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’tan transfer ettikleri Rafa Silva’nın son durumu hakkında konuştu.
Jose Mourinho Rafa Silva ile alakalı kararını verdi...
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva’nın Alverca maçı öncesi durumunu açıkladıDerleyen: İbrahim Doğanoğlu
Portekiz Premier Lig’in 21. haftasında yarın Alverca ile oynayacakları maç öncesi kararını duyurdu.
Mourinho, basın toplantısında Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan ve Benfica’ya katılan tecrübeli futbolcunun form durumuna değindi.
Portekizli teknik adam, Estrela ve Tondela karşısında ikinci yarılarda görev alan Silva’nın Alverca maçında da sahada olacağını açıkladı.
Mourinho, Rafa Silva’nın son durumu hakkında gelen bir soru üzerine, “Buradaki herkes antrenmanlara motive olmuş durumda. Ben de her zaman motive edici seanslar oluşturuyorum. Rafa da diğer oyuncular gibi motive ve iki maçta görev aldı. Zamanla daha fazla süre alacak ve yarın da oynayacak.” ifadelerini kullandı.
Benfica formasıyla çıktığı 2 maçta toplam 44 dakika süre alan Rafa Silva, henüz takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Rafa Silva'nın yarınki maçta oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.