Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Portekizli oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime ve teknik heyete bildirmişti. 32 yaşındaki futbolcu için eski takımı Benfica devreye girdi; transfer bitmek üzere.

Bugün, Benfica'nın Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva için İstanbul'a geldi. Transferde son pürüzlar kaldı.

ESKİ TAKIMINA DÖNÜŞ

Rafa Silva, 2016-2024 yılları arasında Benfica forması giydi. Bu süreçte 326 maça çıkan hücumcu, 94 gol atarken 79 asist yaptı.