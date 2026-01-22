Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica, eski oyuncusu Rafa Silva’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Henüz resmiyet kazanmayan transferle ilgili olarak Teknik Direktör Jose Mourinho, Juventus maçının ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

İşte o diyalog:

Soru: "Rafa Silva, Benfica için çözüm olabilir mi?"

Jose Mourinho: "Bana onun Benfica oyuncusu olmadığı söylendiği andan itibaren, Beşiktaş oyuncusu olduğunu söylemeye devam edeceğim ve Rafa hakkında hiçbir yorum yapmayacağım."