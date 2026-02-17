Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında Benfica ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.
Mourinho, Fenerbahçelileri kızdırdı: Gözler Arda Güler'e çevrildi
Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Benfica evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Gözler Arda Güler ve Jose Mourinho'nun üstünde. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Saat 23.00’te başlayacak karşılaşma Estádio da Luz’da oynanacak.
Maç Hangi Kanalda?
Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı, TRT platformlarında futbolseverlerle buluşacak. Dev karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Heyecan Dolu Maç
İki takım son olarak Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında karşı karşıya gelmiş ve ortaya unutulmaz bir mücadele çıkmıştı. Benfica, kaleci Anatoliy Trubin’in son saniyede attığı golle maçı 5-2 kazanarak lig aşamasını 24. sırada tamamlamış ve dikkat çeken bir başarıya imza atmıştı.
İki ekip yeniden aynı statta karşılaşacak. Gözler José Mourinho ve Arda Güler’e çevrildi.
Arda Güler Sahnede
Maça 11'de başlaması beklenen milli gururun, özellikle Mourinho'nun Fenerbahçe söyleminden sonra nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Diğer yandan Rafa Silva'nın maça yedeklerde başlaması bekleniyor.
Mourinho Ne Demişti?
“Florentino Pérez ile çok iyi bir ilişkim var. Benfica'ya imza attığımda bana mesaj attı. Bana, 'Tekrar üst düzey bir kulübe katıldığın için mutluyum' dedi."
Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.
Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Vinicius, Mbappe, Arda Güler.