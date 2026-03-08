Portekiz Premier Ligi'nin 25'inci haftasında oynanan dev maçta bir dönem Süper Lig'de görev yapan iki teknik direktör Jose Mourinho ile Francesco Farioli karşı karşıya geldi.

RAFA SILVA VE DENİZ GÜL DERBİYE İLK 11'DE BAŞLADI

Estadio da Luz'da oynanan Portekiz'in en büyük derbisinde Benfica'da Beşiktaş'ın eski yıldızı Rafa Silva, Porto'da ise milli oyuncu Deniz Gül maça ilk 11'de başladı.

ESTADIO DA LUZ İLK YARIDA PORTO'NUN GOLLERİYLE BUZ KESTİ

Etkileyici bir atmosferde oynanan gergin karşılaşmada; lider Porto, Victor Mow Froholdt'un attığı golle henüz 10. dakikada erken öne geçerek momentumu arkasına aldı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Oskar Pietuszewski farkı ikiye çıkardı ve konuk ekip zorlu deplasmanda devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

BENFICA PES ETMEDİ

Jose Mourinho'nun ekibi ikinci yarıda baskılı bir oyunla sahadaydı. Derbide taraftarı önünde kaybetmek istemeyen Benfica Andreas Schjelderup'un 69'da attığı golle skoru 2-1'e getirerek geri dönüş için umutlandı.

SON DAKİKA GOLÜ SONRASI MORINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Son dakikalar nefes kesen mücadelede Benfica 88'de Leandro Barreiro ile beraberliği yakaladı. Bu golden sonra Jose Mourinho kontrolünü kaybederek Porto yedek kulübesiyle bir tartışma yaşadı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Jose Mourinho'ya kırmızı kart!



Jose Mourinho'ya kırmızı kart!

Benfica teknik direktörü gol sevinci sırasında yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kartı gördü.

İKİ YEDEK KULÜBESİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Mourinho'nun özellikle Porto'nun yardımcı antrenörü Lucho Gonzalez ile tartıştığı öne sürüldü. Golden sonra tribünlerden atılan yabancı madde sonucu Portolu oyuncu Pepe'nin yerde kalmasının ardından çıkan gerilim Mourinho'nun oyundan atılmasına sebep olabilecek tartışmanın fitilini ateşlediği gelen bilgiler arasında.

DEV MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarıda Porto, ikinci yarıda Benfica'nın attıkları ikişer golle derbi 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

BENFICA EVİNDE FIRSATI KULLANAMADI

Bu sonuçla lider Porto puanını 66'ya yükseltirken 3. sıradaki Benfica şampiyonluk yarışına ortak olma fırsatını kullanamadı ve puanını 59 yaptı.