Fenerbahçe'nin sezon başında görevine son vermesinin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun gelecek sezon takımda kalmayacağına dair çıkan söylentilere Benfica Başkanı Rui Costa'dan net yanıt geldi.
REAL MADRID VE PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İLE ANILIYORDU
Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın geçiş teknik direktörü olduğu ve sezon sonunda Başkan Florentino Perez'in Benfica'daki sözleşmesinde yer aldığı serbest kalma maddesinden yararlanarak eski dostu Mourinho'yu geri getireceği iddiaları son dönemde ayyuka çıkmıştı.
Ayrıca tecrübeli teknik adamın Portekiz Milli Takımı'nı da devralabileceği konuşuluyordu.
RUI COSTA MOURINHO İDDİALARINI YANITLADI
Benfica Başkanı Rui Costa, Mourinho'nun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına dair yöneltilen soruya 'Evet kalacak' diye yanıt verdi.