Portekiz Premier Ligi'nin 23. haftasında Benfica evinde AVS ile karşı karşıya geldi.

BENFICA İLK YARIDA SONUCA GİTTİ

Zayıf rakibi karşısında hata yapmayan Jose Mourinho'nun öğrencileri 3 puana ilk yarıda attığı 3 golle ulaştı.

BENFICA'DAKİ İKİNCİ DÖNEMİNDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Alexander Bah ve Enzo Barrenechea'nın golleriyle maçta 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Benfica'da ilk yarının son dakikalarında sahneye Beşiktaş'ın eski yıldızı Rafa Silva çıktı. Portekizli yıldız Benfica'daki ikinci döneminde ilk golünü kaydetti

RAFA SILVA'NIN RABONA VURUŞLA ATTIĞI GOL GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın 43. dakikasında ceza sahası içerisinde rabona vuruşuyla topu ağlara gönderen Rafa Silva maçın ardından attığı golle sosyal medyada gündem oldu.

Rafa Silva'nın estetik golü beğeni toplarken birçok dünyaca ünlü futbol sayfası tarafından da paylaşıldı.