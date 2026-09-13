Teknoloji dünyasında Kovid-19 salgınının yarattığı kapanma dönemi ile yapay zekâ teknolojilerinin hızlı yükselişi, dijital ürün pazarında önemli dengeleri değiştirdi. Bir dönem milyonlarca kullanıcının odağında yer alan Evernote, WeTransfer, Vimeo ve Airtable gibi uygulamalar, değişen rekabet koşulları nedeniyle eski popülaritelerinin gerisinde kaldı.

18 MİLYAR DOLARLIK İTALYAN DEVİNDEN YENİ SATIIN ALMA

Geliştirdiği Remini ve Splice uygulamalarıyla adını duyuran İtalyan girişim Bending Spoons, 2022 yılı itibarıyla benimsediği yeni strateji doğrultusunda düşüşe geçen uygulamaları satın alıp kârlı yapılara dönüştürme hedefini sürdürüyor. Kısa süre önce halka arz edilerek 18 milyar dolar piyasa değerine ulaşan şirket, son olarak Airtable’ı 1,28 milyar dolara satın almasının ardından şimdi de dijital beyaz tahta uygulaması Miro için düğmeye bastı. 1,36 milyar dolar bedelle imzalanan satın alma anlaşmasının 2026 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

PANDEMİ SONRASI YAVAŞLAYAN BÜYÜME VE ARTAN REKABET

Pandemi döneminde uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla büyük bir ivme kazanan Miro, ekiplerin eş zamanlı olarak çizim yapıp beyin fırtınası yürütmesini sağlayarak 100 milyon kullanıcıya ve 4 milyon ücretli aboneye ulaşmıştı. Ancak süreç içerisinde Canva, Figma ve Microsoft gibi devlerin pazara sunduğu beyaz tahta çözümleri rekabeti kızıştırdı. Şirketin büyüme hızının yavaşlamasıyla birlikte devralma sürecini başlatan Bending Spoons, satın alma sonrasında yapacağı yatırımlarla Miro'nun altyapısını güçlendirmeyi ve büyümeyi yeniden hızlandırmayı amaçlıyor.