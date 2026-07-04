Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki turizm politikalarına ve yerli turistin yaşadığı mağduriyetlere dair çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Turizmin Türkiye ekonomisi için "dumansız baca" niteliğinde olduğunu ve onlarca fabrikanın getirisinden daha fazla gelir sağladığını belirten Palandöken, geçen yıl elde edilen 65 milyarlık gelirin bu yıl 70 milyar seviyelerine çıkmasının beklendiğini hatırlattı. Ancak bu büyük pastadan yerli turistin ve bölge esnafının yeterince pay alamadığını söyledi.

"YABANCIYA NEREDEYSE BEDAVA, YERLİ AVRUPA'YA KAÇIYOR"

Yabancı turistlerin büyük tur şirketleri aracılığıyla Türkiye'de neredeyse bedavaya konakladığını vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, yerli turist ile yabancı turist arasındaki "fiyat uçurumuna" dikkat çekti.

Palandöken, “Yerli turistimiz haklı olarak ‘Avrupa'ya gidiyorum, daha ucuza konaklıyor, daha ucuza yiyip içiyorum’ diyor. Yabancı turist ise ülkemize turlar vasıtasıyla gelip neredeyse bedavaya yakın rakamlarla tatil yapıyor. Kendi vatandaşımızın bu imkanlardan yararlanamaması büyük bir sıkıntı yaratıyor” ifadelerini kullandı. Bu durumun, ülkede kalması gereken milyonlarca liranın Avrupa ülkelerine transfer olmasına yol açtığını belirtti.

OTELLERE "YERLİ KONTENJAN" VE "FİYAT AYARI" ÇAĞRISI

Deneyimli bir Turizm Bakanı'nın görevde olduğunu hatırlatan Palandöken, acil bir planlama yapılması gerektiğini savunarak çözüm önerilerini sıraladı. Palandöken, "Büyük otellerde mutlaka yerli turist kontenjanı ayrılmalı. Yerli misafirler için fiyatlandırmalar kendi para birimimize ve vatandaşın alım gücüne göre ayarlanmalı. Vatandaşların ulaşım (havayolu ve karayolu) maliyetlerindeki artışlar göz önünde bulundurularak, tatile gitmeleri kolaylaştırılmalı" önerilerini ifade etti.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ ESNAFI VURUYOR

Turizmdeki başarının doğrudan esnafa yansıması gerektiğini ancak mevcut "Her şey dahil" sisteminin buna engel olduğunu belirten Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar havaalanından alınıp otele transfer ediliyor. Türkiye'deki tarihi, turistik mekanları ya da yöresel ürünlerin satıldığı yerleri görmüyorlar. Oysa Türkiye'nin tanıtımına en büyük desteği esnaf veriyor. Dünyanın en güzel tabiatına sahip nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen, kendi insanımız buralarda gönlünce bir tatil yapamıyor. Bu sisteme mutlaka bir ayar yapılması lazım.”