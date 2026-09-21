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Kaynak: AA

İran Yargı Erki Sözcüsü Ali Kazimi, ülkenin güneyindeki önemli liman kentlerinden Bender Abbas'ta 28 Şubat'tan bu yana düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre Kazimi, Bender Abbas'ı ziyaret ederek saldırıların yol açtığı hasarı yerinde inceledi.

Kazimi, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Bender Abbas'ın saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana birçok kez hedef alındığını belirtti.

Saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını aktaran Kazimi, iskelelerde bağlı bulunan farklı türlerdeki 760 balıkçı teknesinin de hasar gördüğünü söyledi.

Kazimi, geçimini balıkçılıkla sağlayan kişilerin teknelerinin zarar görmesi nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bölgedeki maddi ve manevi zararların tespit edilmesi ve karşılanmasına yönelik 300 uzmanın çalışma yürüttüğünü belirten Kazimi, hükümet, valilik ve yargı erki olarak sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. İran'ın güney kıyıları ise 7 Temmuz sonrasında yoğun saldırıların hedefi olmuştu.